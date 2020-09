Yuk Simak Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pendaftaran Merek Dagang

Sebenarnya pendaftaran merek bisa saja dilakukan sewaktu-waktu, tidak ada waktu tertentu untuk mendaftarkannya. Karena pendaftaran ini mengacu pada prinsip first to file, maka tergantung siapa yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Sehingga apabila terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama dengan milik anda. Namun file pengajuan anda lebih dahulu disetujui, maka penggunaan merek tersebut pun menjadi hak milik anda. Maka pengajuan daftar merek dagang milik pihak lain tersebut akan otomatis ditolak, akibat dari keterlambatan mendaftar. Pengajuan permohonan merek ini makin meningkat tiap tahunnya, bahkan hingga mencapai 10 ribu pertahunnya. Oleh karena itu, proses pengajuannya pun yang sebelumnya membutuhkan waktu 9 hingga 12 bulan, menjadi sekitar 18 hingga 24 bulan. Jadi segera daftarkan merek anda, sebelum didahului pihak lain.

