Toyota Merilis Wajah Baru Raize 2022, Yuk Simak Apa Saja Keunggulannya!

Toyota Raize menjadi salah satu jenis mobil yang cukup populer. Sejak awal mobil ini rilis di Indonesia, ternyata Toyota Raize mampu menarik perhatian banyak orang. Perlu diketahui bahwa mobil Raize adalah mobil kategori SUV yang memberikan penawaran harga bersaing tetapi mempunyai banyak keunggulan.

Setelah kemunculan Toyota Raize 2021, kini hadir Toyota Raize 2022 yang merupakan keluaran terbaru dari versi sebelumnya. Harga Toyota Raize 2022 saat ini pun tergolong turun karena adanya kebijakan pemotongan ppnbm yang diperpanjang.

Keunggulan Mobil Toyota Raize 2022

Bagi para pecinta otomotif tentu penasaran dengan apa saja keunggulan dari mobil Toyota Raize ini. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari Toyota Raize yang perlu diketahui.

1. Pilihan Warna yang Bervariasi

Perlu diketahui bahwa Raize 2021 memiliki berbagai pilihan warna yang beragam. Tidak kalah dari versi sebelumnya, Toyota Raize 2022 juga hadir dengan berbagai pilihan warna sehingga semakin memudahkan setiap orang untuk memilih mobil mana yang diinginkan.

Ada 7 ragam warna yang tersedia untuk jenis mobil ini. Beberapa pilihan warna tersebut antara lain adalah red, white, yellow SE, Black, grey metallic, silver metallic, dan turquoise MM. Untuk mendapatkan kesan premium, bisa memilih mobil Two Tone yaitu black-red, black-white, black-silver metalik, black-yellow SE, dan black-turquoise MM.

2. Pilihan Tipe Mesin

Mobil Toyota Raize di Indonesia hadir dengan dua jenis tipe mesin. Ketika waktu pertama rilis, mobil Raize 2021 dibekali dengan mesin 3 silinder turbo, 12 valve DOHC with VVT-i, in line. Saat ini Toyota Raize varian 1,2 pun sudah dapat dimiliki yang dibekali dengan mesin 3 silinder, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i, in line.

Kedua tipe mesin ini tentunya mempunyai kelebihannya masing-masing. Namun untuk tipe 1.0 memiliki GR sport dengan fitur keselamatan TSS.

3. Fitur Keselamatan

Salah satu keunggulan dari mobil Toyota Raize adalah dibekali dengan fitur keselamatan yang memadai. Bagian ini menjadi salah satu yang paling penting dari sebuah mobil. Fitur keselamatan mobil ini tergolong sangat lengkap.

Misalnya saja fitur keselamatan TSS yang merupakan fitur paling mutakhir mobil Toyota saat ini. Ternyata fitur ini terpasang di beberapa Toyota Raize 2021 sebelumnya. Selain itu juga terdapat fitur keselamatan yang lebih kekinian seperti Adaptive Cruise Control, Lane Departure Assist with Steering Control dan berbagai fitur lainnya.

4. Desain Interior Dan Eksterior yang Kekinian

Mobil Toyota Raize merupakan mobil yang cocok digunakan untuk anak muda maupun keluarga muda. Hal ini dikarenakan tipe ini memiliki desain interior dan eksterior yang konsepnya kekinian.

Perlu diketahui bahwa interior dan eksterior Raize mempunyai desain yang elegan, menarik, modern, dan stylish. Tidak heran jika peminat Raize 2022 kebanyakan hadir dari kalangan anak muda maupun keluarga muda.

Selain itu, di bagian interior memiliki berbagai fitur pendukung mobilitas anak muda. Misalnya adalah fitur multimedia interaktif Head Unit, dan memiliki desain yang nyaman. Kursi mobil didominasi warna hitam dengan bahan nyaman kulit dan fabric yang sekaligus memberikan kesan stylish.

5. Harga Toyota Raize yang Terjangkau

Keunggulan selanjutnya dari jenis mobil ini yaitu dari sisi harga. Toyota Raize merupakan mobil tipe SUV yang popular. Untuk seukuran mobil tipe ini sama Raize 2022 dibilang cukup terjangkau.

Harga Toyota Raize ini bisa didapatkan mulai dari harga Rp202.70 – 273,70 juta. Untuk tipe mobil Raize dengan harga termurah yaitu tipe mobil Toyota Raize 1.2 G M/T One Tone. Sementara untuk harga termahalnya yaitu dengan tipe Raize 1.0 T GR Sport CVT TSS Two Tone.

Demikianlah informasi mengenai beberapa keunggulan dari mobil Toyota Raize beserta harganya. Mobil jenis ini termasuk memiliki harga yang murah untuk mobil tipe SUV.