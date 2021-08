Samcorbex.com: Dua Varian Produk Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh dan Lawan COVID-19

COVID-19 masih saja menuai pro dan kontra. Kesimpangsiuran perihal kebenarannya masih saja beredar di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia. Mulai dari tingkat keganasannya, cara penanggulangannya, metode pengobatannya, dan berbagai topik lainnya masih belum menemui satu titik kesepakatan.

Anda sebagai masyarakat awam tentu saja merasa sangat bingung dengan hal-hal tersebut. Namun, Anda tidak perlu panik dan terlalu khawatir. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh sebagai salah satu bentuk perlawanan utama dalam pencegahan terjangkitnya virus COVID-19 ini.

Cara mudah untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan imunitas tubuh adalah dengan melanjutkan atau memperbaiki gaya hidup, termasuk pola makan dan olahraga. Anda harus memiliki gaya hidup sehat seperti cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, dan juga rutin berolahraga.

Menurut beberapa ahli kesehatan, infeksi virus COVID-19 dapat dicegah dan diobati dengan rutin mengonsumsi vitamin C. Anda bisa dengan mudah memperoleh vitamin tersebut dari beraneka sayuran dan buah-buahan.

Anda juga bisa memenuhi asupan vitamin C dalam tubuh dengan meminum Samcorbex. Samcorbex mengandung vitamin C 500 mg dan juga B Complex yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh . Jika ingin meningkatkan asupan vitamin C saja, Anda bisa mengonsumsi Samcemin yang mempunyai dosis vitamin C sebanyak 100 mg.

Vitamin C dipercaya dan terbukti secara ilmiah mampu menjaga daya tahan tubuh. Sementara itu sinergi antara vitamin C dan B Complex pada Samcorbex membuat metabolisme dalam tubuh Anda berjalan dengan baik. Kombinasi kedua vitamin ini bisa menjadi komposisi yang cukup ideal untuk konsumsi harian Anda.

Jika dikonsumsi secara rutin, Samcorbex bisa membantu Anda meningkatkan imunitas tubuh dan membuat Anda tidak mudah terjangkit penyakit yang disebabkan bakteri ataupun virus. Anda bisa meminumnya satu atau dua kali dalam sehari sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda.

Dalam kemasan box Samcorbex terdapat 10 strip dan masing-masing strip terdiri dari 10 kaplet. Harga yang ditawarkan juga cukup murah yaitu Rp90.000 per boxnya. Anda bisa menjadikan Samcorbex sebagai produk pilihan untuk menjaga daya tahan tubuh Anda.

Samcorbex vitamin C 500 mg dibuat atau diproduksi oleh PT Samco Farma. Perusahaan farmasi ini sudah memiliki pengalaman dalam industri obat-obatan selama 47 tahun sehingga produk-produknya sudah memenuhi standar Cpob paling mutakhir.

Komposisi ideal antara vitamin C 500 mg dan vitamin B Complex pada Samcorbex membuat tubuh Anda semakin tampil lebih prima dan sehat. Dengan mengonsumsinya, Anda bisa meningkatkan imunitas tubuh Anda secara maksimal.

Disamping itu, kemasan yang didesain kekinian dan harga yang relatif ekonomis menjadi nilai tambah untuk Anda agar segera membeli dan mengonsumsi Samcorbex. Dengan melindungi tubuh Anda dari serangan bakteri dan virus terutama COVID-19, Anda sudah menyayangi diri Anda sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda.

Mulailah rutin mengonsumsi vitamin C yang terdapat dalam Samcorbex dan rasakan segera manfaatnya bagi tubuh Anda. Untuk memperoleh produk ini, Anda tidak harus keluar rumah. Cukup berbelanja di market place Shopee untuk mendapatkan harga yang sama dan tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos kirim.

Namun jika Anda menginginkan proses transaksi yang lebih mudah, Anda bisa mengunjungi https://samcorbex.com/ untuk mendapatkan produk original dengan harga jual yang sama. Dapatkan harga promo dan diskon dengan pembelian minimal 5 box. Selamat berbelanja Samcorbex dan segera konsumsi secara rutin untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda.