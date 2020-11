Rumus Dasar Microsoft Excel yang Wajib Diketahui untuk Pemula

Rumus dasar Microsoft Excel sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaan dalam hal perhitungan data. Sebab jika penghitungan dilakukan dengan cara manual, hasil yang didapatkan tidak terlalu akurat. Maka dari itu, penggunaan formula pada MS Excel yang disarankan karena memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Rumus dasar Microsoft Excel

Microsoft Excel merupakan piranti lunak yang banyak orang gunakan sebagai aplikasi pengolah data. Aplikasi Excel ini menyediakan berbagai rumus yang dapat anda gunakan dalam mengolah data.

Baik itu perhitungan sederhana maupun perhitungan yang lebih rumit. Umumnya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti pengaturan kas, perhitungan nilai rapor, hingga perhitungan kuesioner dari berbagai internet form.

Terlepas dari hal tersebut mungkin beberapa orang masih belum memahami serta mengerti rumus-rumus dasar dalam mengoperasikan MS Excel. Berikut ini fungsi dasar yang dapat anda terapkan ketika mulai mempelajari MS Excel.

Fungsi SUM (Penambahan)

Fungsi SUM Excel digunakan untuk memunculkan jumlah dari nilai yang tersedia. Nilai ini bisa berupa angka, jarak, array, referensi sel, serta kostan, dalam kombinasi apapun. SUM dapat menangani hingga 225 argumen individu.

Cara menulisnya adalah dengan =SUM(sel awal:sel akhir) kemudian tekan tombol enter. Sel awal ini merupakan sel pertama yang akan dihitung, sementara sel akhir adalah sel terakhir yang ingin dilakukan perhitungan. Setelah ini akan langsung mendapatkan hasil dari penjumlahan range data yang anda inginkan.

Fungsi AVERAGE (Rata-rata)

Bila hendak menghitung rata-rata data, Fungsi Average dapat anda manfaatkan untuk cara yang lebih mudah. Untuk penulisan rumus dasar Microsoft Excel ini adalah =AVERAGE(number1,[number2],…) kemudian tekan enter.

Pada fungsi ini number1 menyatakan nomor atau referensi sel yang merujuk pada nilai numerik. Sedangkan number2 (opsional) merupakan referensi nomor atau sel yang mengacu pada nilai numerik.

Fungsi Average mengembalikan rata-rata (rata-rata aritmatika) dari sekelompok angka yang tersedia. Untuk menghitung rata-rata, MS Excel akan menambahkan angka bersamaan kemudian membaginya dengan jumlah angka total. Fungsi ini akan secara otomatis mengabaikan sel kosong.

Fungsi MAX

Untuk fungsi MAX akan mencari nilai angka terbesar dalam jarak nilai. Fungsi ini akan mengabaikan sel kosong, nilai logis TRUE dan FALSE, serta nilai teks. Bentuk penulisan dari rumus Fungsi MAX adalah =MAX(number1,[number2],…) kemudian tekan enter.

Meskipun memiliki fungsi berbeda, mober yang tertulis dalam fungsi MAX mewakilkan jarak data yang ingin anda ketahui jumlah terbesarnya. Misalnya dari range dalat B7 sampai N7, untuk mengetahui angka terbesar dari data ini anda perlu menuliskan rumus =MAX(B7:N7).

Fungsi MIN

Memiliki rumus dasar Microsoft Excel yang hampir sama dengan fungsi MAX, fungsi MIn dapat digunakan untuk mengembalikan nilai terkecil dari suatu sel data. Bentuk penulisan dari fungsi MIn adalah =MIN(number1,number2,…).

Cara menggunakan Rumus Excel ini hampir sama dengan fungsi MAX, anda hanya cukup mengganti kata “MAX” menjadi kata “MIN”. Meskipun terlihat sepele, kedua fungsi ini akan sangat berguna ketika jumlah data mencapai ratusan hingga ribuan data.

Fungsi IF

Pada Fungsi Excel IF mampu menyatakan tes logika serta mengembalikan satu nilai untuk hasil nilai BENAR, dan yang lainnya untuk hasil nilai SALAH. Misalnya untuk skor “pass” yang berada di atas 80 caranya dengan =IF(A1>80,”Pass”,”Fail”). Suatu kondisi dan diuji dengan fungsi IF bersarang. Selain itu fungsi ini dapat digabungkan dengan fungsi logis AND dan OR.

Cara menulisnya adalah =IF(logical_test,[value_if_trur],[value_if_false]). Pernyataan if akan memiliki dua hasil, yang pertama jika parameter anda “Benar” dan jika perbandingan parameter anda “Salah”.

Itulah rumus dasar Microsoft Excel yang bisa anda pelajari dari sekarang. Beberapa rumus tersebut dapat anda kembangkan menjadi fungsi lebih tinggi tergantung dari data yang dicari.