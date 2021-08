Selamat pagi para pecinta kaos! Kaos warna apa yang Anda gunakan hari ini? ngomong-ngomong masalah kaos, jenis sablon apa yang paling Anda sukai untuk motif kaos Anda? Apakah Sablon plastisol, sablon foam, sablon pasta, sablon rubber, sablon pigmen, atau jenis sablon lain yang belum terlalu familiar. Pada umumnya terdapat dua jenis sablon yang paling sering digunakan oleh para pebisnis fashion yaitu sablon plastisol dan sablon kaos biasa.

Perbedaan Sablon Plastisol dan Sablon Kaos Biasa

Meskipun sekilas tampak serupa, tetapi dua model sablon ini memiliki banyak sekali perbedaan mulai dari tekstur, bahan, kualitas, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kami sebagai penyedia informasi akan memberikan pengetahuan mengenai perbedaan sablon plastisol dan sablon kaos biasa, sehingga Anda tidak salah pilih. Tertarik? Simak ulasan berikut ya!

Bahan Pembuat Tinta

Perbedaan pertama dari sablon plastisol dan sablon kaos biasa terletak pada aspek bahan pembuat tinta. Untuk sablon plastisol, bahan tinta yang digunakan terbuat dari partikel-partikel PVC yang telah disuspensi menggunakan emulsi plastic.

Sedangkan untuk sablon kaos biasa, bahan utama pembuatan tintanya terbuat dari karet atau rubber. Maka dari itu, biasanya sablon kaos biasa yang menggunakan tinta rubber memiliki tekstur yang lengket ketika bersentuhan dengan sablon sejenis.

Anda pasti pernah kan membeli kaos dengan harga yang cukup murah sekitar Rp. 15.000. biasanya kaos yang memiliki harga murah menggunakan jenis sablon rubber atau kaos biasa. Biasanya setelah dicuci, sablon akan mengelupas dan lengket ketika ditarik dengan motif sablon sejenis.

Harga Tinta

Seperti yang kami jelaskan di atas bahwa jenis sablon kaos biasa atau rubber memiliki harga kaos yang relatif murah, mulai dari Rp. 15.000 – 20.000. hal tersebut dikarenakan bahan pembuat tinta yaitu rubber atau karet memiliki harga yang cukup terjangkau pula.

Nah, berbeda dengan jenis sablon kaos biasa atau rubber, sablon plastisol memiliki bahan tinta yang cukup mahal. Hal tersebut dikarenakan partikel pembuat tinta harus disuspensi terlebih dahulu menggunakan emulsi plastic. Maka tak heran, harga dari kaos yang menggunakan jenis sablon plastisol memiliki harga yang cukup mahal pula.

Warna Sablon

Istilah harga membawa rupa, juga berlaku untuk kedua jenis sablon ini. karena memiliki bahan tinta yang lebih berkualitas, maka warna yang dihasilkan pun juga lebih cerah dan segar. Tak hanya itu, sablon plastisol juga menghasilkan perpaduan warna yang lebih padu dan merekat sempurna.

Sedangkan untuk jenis sablon kaos biasa atau rubber, warna yang dihasilkan cenderung sederhana dan tidak mencolok. Untuk menghasilkan warna yang ebih berani dan bold, diperlukan warna yang lebih dominan dari warna dasar.

Proses Sablon

Tak hanya warna, kedua jenis sablon ini juga memiliki perbedaan yang cukup ketara pada proses penyablonannya. Karena mampu menghasilkan sablonan yang berkulitas tinggi dengan warna yang cerah, maka dibutuhkan usaha yang lebih dalam proses pembuatannya. Proses penyablonan menggunakan plastisol, memerlukan proses yang cukup rumit dan waktu yang lama. Kenapa? Karena tinta yang digunakan dalam sablon plastisol tidak mudah mengerting, bahkan diperlukan waktu hingga berhari-hari untuk mengeringkannya.

Sablon kaos biasa atau rubber memang biasanya digunakan untuk membuat kaos masal dengan motif yang sama. Hal tersebut dikarenakan prosesnya yang mudah dan waktunya yang cukup singkat. Peralatan yang dibutuhkan pun juga tidak terlalu kompleks.

Demikian ulasan lengkap mengenai perbedaan sablon plastisol dan sablon kaos biasa. Semoga artikel ini bermanfaat, terima kasih.