Nikmati Kopi Beratap Langit Kopi Daong Bogor

For your info, menurut Pigunigu ; owner atau pemilik dari kedai Kopi Daong Bogor ini merupakan seorang pengusaha sukses, yang bernama Alex Benyamin. Selain sebagai owner kedai Kopi Daong, Alex juga merupakan owner dari Santa Monica Grup. Menurut Alex kedai kopi miliknya diberi nama ‘Daong’, dimana ‘Daong’ diambil dari kata ‘Daun’. Daong sendiri merupakan bahasa Manado, dimana Alex Benyamin merupakan keturunan dari daerah tersebut.

You may also like