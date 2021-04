Manfaat Membuat dan Menggunakan Undangan Digital Online untuk Acara

Apa Sih Undangan Digital Online itu?

Meskipun sebagian besar mengetahui tujuan undangan, undangan digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di mana dulunya undangan Google Kalender atau Outlook adalah satu-satunya pilihan Anda.

Namun, sekarang ini banyak situs sekarang menawarkan undangan digital dengan opsi yang semakin banyak untuk penyesuaian dan fitur lain yang dapat sangat membantu bagi perencana acara.

Betul, situs undangan digital website seperti Invitee Site tentunya dapat menjadi solusi untuk kemudahan penyelenggaraan acara atau kegiatan Anda.

Jadi, bagaimana Anda tahu apakah undangan digital tepat untuk acara Anda?

Memang, kadang sulit untuk menentukan undangan jenis apa yang diinginkan, sebagai contoh misalnya seperti untuk acara Aqiqah, Tasmiyah, Tasyakuran atau Wedding (Pernikahan) yang tentunya akan ada banyak lagi pilihan template sesuai dengan jenis acara tersebut.

Undangan Invitee hadir dengan pilihan undangan gratisnya, dimana itu tentunya akan membuat setiap pengguna dapat mencobanya secara gratis tanpa harus memberikan data pribadi dan biaya pembuatan.

Seperti yang juga dijelaskan oleh Co-Founder atau pengusaha dari Situs Undangan Digital Online terbaik di Indonesia tersebut yaitu Rifqi Mulyawan, adapun beberapa beberapa manfaat dan pertimbangan saat Anda membuat undangan online adalah sebagai berikut.

Kustomisasi

Pertama yaitu adalah kustomisasi.

Pengusaha kelahiran 13 Juli tahun 1994 tersebut menjelaskan, meskipun Anda dapat menggunakan aplikasi kalender untuk memberi tahu seseorang tentang suatu acara, membuat undangan online yang dinamis dan kreatif dapat membantu Anda membangkitkan kegembiraan tentang acara Anda, meningkatkan kehadiran, dan terutama mendorong penjualan tiket atau donasi jika itu adalah bagian penting dari Anda.

Event

Tidak seperti undangan kertas, undangan online memungkinkan Anda untuk mengutak-atik tata letak dan desain undangan Anda.

Anda dapat menyertakan gambar dan grafik berkualitas tinggi.

Anda bahkan dapat memasukkan pesan video atau fitur interaktif! Undangan digital juga memungkinkan Anda bermain-main dengan opsi kata-kata khusus.

Opsi Manajemen Online

Meskipun beberapa situs hanya menawarkan undangan online, aplikasi manajemen acara lainnya memungkinkan Anda untuk mengintegrasikannya dengan fitur lain, termasuk koleksi RSVP dan fitur manajemen daftar tamu.

Itu artinya, undangan Anda dapat menjadi gerbang untuk membuat bagan tempat duduk, mengumpulkan dan mengekspor informasi tamu, dan berkomunikasi secara massal dengan para undangan Anda.

Ya! Anda dapat melakukan semua hal ini langsung dari perangkat seluler atau laptop Anda.

Tradisi Baru

Pria kelahiran kota Banjarmasin Kalimantan Selatan tersebut juga menerangkan bahwa beberapa tahun yang lalu, menggunakan undangan elektronik dengan RSVP untuk acara Anda mungkin dianggap norak.

Namun seiring dengan semakin banyaknya aplikasi undangan online untuk acara atau kegiatan yang muncul, hal itu menjadi normal baru.

Meskipun beberapa acara mungkin masih memerlukan pendekatan kertas tradisional, segala sesuatu mulai dari acara perusahaan, pesta liburan, reuni kelas, penggalangan dana, dan bahkan pernikahan beralih ke platform digital.

Bergabunglah dengan tren! Ucap pria yang berusia 26 tahun tersebut.

Selamatkan planet ini, dan hemat uang!

Last but not least, undangan digital tanpa kertas!

Artinya, saat Anda pernah membunuh ratusan pohon untuk acara besar, kini Anda dapat mengundang tamu tanpa selembar kertas pun. Selain kertas, pikirkan tentang berapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan!

Sekarang, simpan amplopnya, simpan undangannya, dan bahkan hemat semua ongkos kirim itu. Saat Anda memilih undangan digital, Anda dapat menyelamatkan planet dan menghemat uang pada saat yang bersamaan.

Rifqi menjelaskan, lihatlah seberapa banyak manfaat yang dapat Anda lakukan dengannya!