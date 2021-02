Inilah Perlunya RPP SD SMP MTS SMK 1 Lembar Daring Bagi Para Pendidik Saat Ini

RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang wajib dibuat oleh bapak ibu Guru sebelum melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Biasanya Rpp ini di buat setiap awal tahun pembelajaran pada sekitar bulan Juli. Tidak hanya Rpp saja tetapi para Guru juga menyiapkan perangkat pembelajaran lainnya seperti silabus, kalender akademik, alokasi waktu, program semester, program tahunan, kkm dll.

Guru wajib membuat RPP SD SMP MTS SMK 1 Lembar Daring. Hal ini pastinya, sangat penting untuk mempermudah Pendidik atau Pengajar dalam menjalankan proses belajar mengajar. Sebagai panduan yang mengarahkan Guru dalam mengajar murid, supaya lebih efektif juga efisien. Sehingga, materi dapat diterima murid dengan baik juga mudah dimengerti. Artinya bahwa, tanpa menggunakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) seorang Pengajar akan terjebak pada penyampaian yang membingungkan seperti tidak punya arahan peta, sehingga membuat murid sulit untuk memahami. Selain itu, mengakibatkan pembelajaran tanpa membuat metode yang berdampak pada ketidaknyamanan murid dalam menerima materi dari Guru. Bahkan, dapat membuat mereka jenuh juga terbebani. Seperti halnya kita mau menuju lkasi tempat, maka harus punya peta dan tau rambu-rambunya supaya tidak salah arah belokan.

Bahwa RPP SD SMP MTS SMK 1 Lembar Daring begitu perlunya bagi pendidik yang wajib dibuat tentunya dengan metode yang tepat. Apalagi, di tengah pandemi covid19 yang melanda seluruh dunia seperti sekarang ini, dimana yang sebelumnya belajar tatap muka / luring, sekarang mengharuskan murid belajar via daring. Maka, Pendidik harus pintar dalam membuat RPP juga menentukan langkah yang tepat dalam mengajar murid via daring. Pastikan Guru mengajar dengan sarana yang membuat murid nyaman dan materi mudah di fahami. Jangan memberikan tugas secara berlebihan kepada murid. Karena akan berakibat fatal, membuat murid merasa tertekan dan terbebani. Lebih baik Guru sering melakukan sharing dalam proses pembelajaran, sehingga mengurangi beban murid selama belajar via Online. Contohnya: Dengan memanfaatkan sarana Google Classroom maupun Zoom, dapat membuat murid berinteraksi langsung dengan Guru sebagai Pengajar serta teman-temannya. Meskipun tidak bertemu secara luring, dengan meeting via Zoom akan dapat berkomunikasi langsung. Sehingga, murid lebih mudah dalam bertanya juga menyampaikan pendapatnya apabila mengalami kesulitan materi yang sudah disampaikan oleh Guru.

Supaya dapat mengarahkan Guru dalam mengajar via Daring selama pandemi. Sehingga, dapat menentukan beberapa langkah pembelajaran yang sesuai kemampuan murid juga membuatnya nyaman. Dengan begitu, murid tidak merasa terbebani meskipun harus belajar jarak jauh. Terlebih, dengan RPP juga dapat meentukan rencana yang tepat sehingga murid tetap semangat dalam belajar bersama Guru di era pandemi sekarang ini. Sekian dari Kami juga terimakasih semoga bermanfaat !