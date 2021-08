Ini Dia Rahasia Bunga Krisan, Bisa Percantik Rumah Kamu !

Selain itu, kualitas keindahan krisan akan terpancar sesuai dengan perawatan yang kita berikan. Karakter inilah yang membawa bunga krisan menjadi dinobatkan sebagai bunga nasional Jepang. Queen of the East, itulah julukan yang diberikan masyarakat Jepang untuknya.

Sedangkan harga bibit/benih bunga krisan juga cukup bervariasi, antara Rp 10 ribu hingga Rp 14 ribu per paket. Saat ini juga sudah banyak ditawarkan bibit bunga krisan tiga warna yang didatangkan langsung dari luar negeri dan harganya juga jauh lebih mahal, yakni bisa mencapai Rp 50 ribu per paket.

Berdasarkan keperluan pemanfaatannya, bunga krisan dibedakan menjadi bunga krisan pot dan juga bunga krisan potong. Harga bunga krisan potong sanggup mencapai harga Rp 120 ribu – Rp 140 ribu per tanaman yang telah jadi atau berbentuk. Sedangkan harga bunga krisan potong bisa dikatakan cukup terjangkau, yakni hanya Rp 13 ribu hingga Rp 24 ribu per pot yang sudah siap tanam.