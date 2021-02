Cara Top Up Paypal Tanpa Kartu Kredit Mudah Pasti Berhasil

Kemajuan di era digital ini sudah memberikan banyak perubahan signifikan dalam berbagai gaya hidup masyarakat, salah satunya adalah cara belanja dan sistem pembayaran. Ketika akan berbelanja di online shop, transaksi dilakukan melaui pembayaran digital akan lebih praktis, baik untuk penjual maupun pembeli.

Dari sekian banyak perusahaan transaksi online, Paypal merupakan salah satu yang popular, terutama untuk transaksi Internasional antar negara. Anda yang baru saja menggunakan Paypal mungkin masih kebingungan untuk melakukan hal-hal dasar, seperti top up saldo misalnya. Temukan jawabannya dalam ulasan berikut ini.

Selain Pakai Kartu Kredit, Inilah cara Top Up Paypal

Salah satu cara untuk menambah saldo Paypal adalah dengan kartu kredit. Tapi memang tidak semua orang memiliki ataupun menjadi pengguna aktif kartu kredit, sehingga pengisian saldo dengan metode ini akan sedikit menyusahkan. Namun anda dapat mencoba cara dan metode alternatif lain, seperti menggunakan rekening bank, aplikasi Paypal, dan beli saldo.

1. Top Up Melalui Situs Resmi Paypal

Cara ini dilakukan dengan membuka situs paypal terlebih dahulu. Situs ini dapat anda akses dengan komputer maupun ponsel pintar. Di halaman login, silahkan masukkan username dan kata sandi dari akun anda. Kini anda telah masuk di halaman utama akun Paypal milik anda.

Jika anda belum memasukkan data tentang nomor rekening bank, maka anda akan diminta untuk mengisi data ini terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengeklik option ‘Wallet’ atau ‘Money’. Pada kolom yang disediakan, silahkan ketik nomor rekening bank aktif yang anda gunakan. Selanjutnya klik ‘Ok’, dan sistem akan memverifikasi data yang anda masukkan. Biasanya proses verifikasi ini berjalan selama beberapa hari. Sehingga jika anda baru memperbarui data nomor rekening, anda mungkin belum bisa melakukan proses top up di hari yang sama.

Jika nomor rekening anda sudah terverifikasi, anda bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Cari option ‘Transfer Money’ dan klik. Kemudian sebuah pesan akan ditampilkan di layar anda yang menginformasikan tentang proses Top Up melalui rekening bank. Anda bisa langsung memilih tombol ‘Got It’ untuk meneruskan.

Pada tampilan selanjutnya, cari menu ‘add money to your balance’. Kemudian masukkan jumlah uang yang akan di top up. Terakhir, klik option ‘Add Personal’ untuk menyelesaikan semua proses top up via rekening bank ini.

2. Manfaatkan Fitur pada Aplikasi Paypal

Selain melalui website, Paypal juga menyediakan aplikasi yang dapat anda download di Playstore. Aplikasi ini dapat mempermudah anda untuk menyelesaikan berbagai urusan di Paypal, salah satunya adalah proses Top Up Paypal. Setelah aplikasi ini sudah terinstall di handphone anda, silahkan melakukan proses login. Pastikan data rekening anda sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian, klik menu ‘Saldo’, ‘Your Balance’, dan ‘Add Money’ secara berurutan. Selanjutnya pilih rekening bank yang anda gunakan, dan input jumlah besaran saldo yang akan anda top up ke akun Paypal anda. Klik Next, dan terakhir pilih option ‘Add to Your Balance’ untuk menyelesaikan proses top Up via aplikasi Paypal.

3. Beli Saldo di Toko Online

Bebebapa marketplace menawarkan produk berupa jasa top up Paypal. Cara ini terbilang cukup mudah dan praktis. Anda cukup mencari toko yang menjual aplikasi ini di mesin pencari. Hubungi penjual untuk memastikan ketersediaan stok atau saldo. Kemudian anda tinggal membayar atau transfer untuk melakukan proses transaksi. Selesai! Mudah sekali, bukan?

Salah satu toko yang kami maksud adalah jawarakonten.com, berikut beberapa hal yang harus kamu lakukan:

Kunjungi layanan resminya disini

Hubungi admin melalui whatsApp

Informasikan keperluan Anda untuk top up paypal dan jumlah saldo yang ingin Anda beli.

Lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang di informasikan admin.

Informasikan alamat email paypal Anda.

Saldo dikirim.

Demikianlah beberapa informasi tentang cara top up paypal tanda menggunakan kartu kredit. Dengan menggunakan paypal, anda juga dapat menyelesaikan transaksi anda, salah satunya salah satunya dengan menggunakan layanan jawarakonten yang sudah jelas amannya.