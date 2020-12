Cara Mengatasi Sariawan yang Tak Kunjung Sembuh

Buah naga memiliki kandungan vitamin C 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jeruk. Jika jeruk menyimpan 50-60 mg, maka buah naga diperkaya dengan 180 mg vitamin C. Selain itu, komposisi air yang cukup pada buah ini akan membantu menghidrasi area mulut dengan sariawan.

