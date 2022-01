Cara Gunakan WhatsApp Tanpa Internet, Perlu Dicoba

Selainnya sembunyikan status online di wa dengan menonaktifkan feature Last Seen (Paling akhir Dilihat), kamu bisa juga sembunyikan tersedianya online dari pihak lain lewat feature balas cepat dari panel pemberitahuan dan tidak boleh buka pesan pada program whatsapp.

Ada tiga pilihan yang dapat kamu tentukan untuk sembunyikan status online atau Last Seen ( Paling akhir Disaksikan ) yakni semuanya orang, cuman untuk contact kamu, dan Tidak ada.

– Seterusnya tentukan menu Last Seen ( Paling akhir Disaksikan)

Pertanda online akan ada di jendela percakapan pas di bawah nama contact. Last Seen (Paling akhir disaksikan) memberikan akhir kali kamu memakai WhatsApp.

Dalam program whatsapp ada feature Last Seen (Paling akhir disaksikan) dan online yang ketahui kapan akhir kali kamu memakai WhatsApp atau bila kamu sedang online. Bila kamu sedang online, ini memiliki arti kamu sedang buka WhatsApp pada HP kamu dan tersambung ke Internet.

Bila kamu pemakai iPhone, membuka Settings di WhatsApp > Chats > Chat Backup. Di situ dapat pilih frekwensi Auto Backup atau Back Up Now untuk pencadangan dengan manual ke iCloud.