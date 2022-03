Cara Backup Atau Restore Chat dan File Media WhatsApp

Aplikasi WhatsApp membolehkan Kamu buat melaksanakan penahanan. Tidak cuma catatan bacaan, tetapi Kamu bisa mencadangkan seluruh file alat semacam gambar, rekaman suara serta film.

Kamu juga bisa memulihkannya kapanpun dengan gampang. Fitur backup serta restore ini ada untuk Kamu konsumen Android tipe 2 ke atas.

Saat sebelum masuk ke bimbingan, bisa jadi Kamu butuh ketahui kalau WhatsApp sesungguhnya tidak menaruh informasi konsumen di server mereka semacam perihalnya Telegram. Dengan tutur lain, WhatsApp bukan layanan catatan praktis berplatform cloud.

Perihal ini berakibat kala misalnya Kamu kehabisan fitur Kamu. Tidak terdapat metode buat memperbaiki chat serta ataupun file alat yang lain, melainkan tadinya Kamu sudah melaksanakan penahanan serta menaruh file backup itu di layanan penyimpanan cloud Google Drive.

Dengan cara default, WhatsApp juga melaksanakan penahanan tanpa Kamu sadari. Ini dicoba pada jam 4 pagi durasi setempat tiap hari serta file hasil penahanan hendak ditaruh di ingatan dalam. Kamu bisa menciptakannya di berkas sdcard atau WhatsApp atau Database.

Gimana juga, fitur auto backup ini tidak hendak bermanfaat kala misalnya Kamu kehabisan fitur Kamu. Buat seperti itu, aku sarankan supaya Kamu menaruh file backup ini di Google Drive, janganlah di ingatan dalam.

Tetapi aku senantiasa hendak menarangkan keduanya, ialah mencadangkan chat dan file alat WhatsApp ke ingatan dalam serta mencadangkan chat dan file alat WhatsApp ke Google Drive.

Cara Mencadangkan Chat dan File Media WhatsApp ke Memori Internal

Buka aplikasi WhatsApp kemudian masuk ke menu Settings dengan memencet simbol 3 titik di ujung kanan atas layar. Setelah itu seleksi Chats» Chat backup. Metode Backup Serta Restore Chat Whatsapp 1 Metode Backup Serta Restore Chat Whatsapp 2

Yakinkan alternatif Back up to Google Drive di bagian dasar diatur jadi Never ataupun Janganlah Sempat setelah itu tekan tombol BACK UP buat mengawali penahanan.

Saat ini, file backup Kamu hendak ditaruh di berkas WhatsApp yang umumnya berada di sdcard atau WhatsApp atau Database.

Cara Mencadangkan Chat dan File Media WhatsApp ke Google Drive

Buka aplikasi WhatsApp kemudian masuk ke menu Settings dengan memencet simbol 3 titik di ujung kanan atas layar. Setelah itu seleksi Chats» Chat backup. Kali ini seleksi alternatif Back up to Google Drive. Dengan cara default, WhatsApp tidak hendak melibatkan file film kala melaksanakan penahanan. Bila Kamu mau melibatkan file film hingga centang kotak Include videos di bagian Google Drive settings. Selanjutnya seleksi alternatif Only when I tap“ Back up”. Ini artinya apakah Kamu mau mencadangkan file WhatsApp ke Google Drive dengan cara otomatis, bila betul, hingga Kamu dapat memilah alternatif setiap hari, mingguan ataupun bulanan. Kembali ke menu tadinya, tekan menu Account di dasar Back up to Google Drive. Seleksi akun Google yang hendak dipakai buat menaruh file backup WhatsApp Kamu, ataupun bila belum terdapat akun Google yang tertera hingga Kamu meningkatkannya dengan memencet tombol Add account. Terakhir, tekan tombol Backup buat mengawali penahanan.

Cara Memulihkan/Restore Pesan WhatsApp

Saat ini, file chat serta file alat WhatsApp Kamu hendak ditaruh di Google Drive. Metode Memperbaiki atau Restore Catatan WhatsApp Katakanlah Kamu sudah melaksanakan penahanan serta mau melaksanakan restorasi pada fitur yang terkini. Simak langkah- langkah selanjutnya: Instal serta buka aplikasi WhatsApp di fitur terkini. Setelah itu semacam lazim, catatan memakai no yang serupa yang Kamu maanfaatkan tadinya buat melaksanakan penahanan. WhatsApp dengan cara otomatis hendak mencari serta menginformasikan hal ketersediaan file backup kala cara instalasi. Bila tadinya Kamu melaksanakan penahanan ke ingatan dalam, hingga WhatsApp hendak menunjukkan alternatif buat memperbaiki file backup yang ditaruh di ingatan dalam. Serta bila tadinya Kamu melaksanakan penahanan ke Google Drive hingga WhatsApp hendak menunjukkan alternatif buat memperbaiki file backup yang ditaruh di Google Drive. Terakhir, tekan tombol RESTORE buat memulihkannya.

Bila WhatsApp tidak bisa mengetahui terdapatnya file backup, mungkin sebab:

Kamu tidak tersambung ke akun Google yang serupa.

Kamu tidak memakai no telepon yang serupa dengan yang dipakai buat membuat backup.

Kartu SD serta atau ataupun riwayat chat Kamu cacat.

Tidak terdapat file backup di akun Google Drive ataupun backup lokal di telepon Kamu.

Apakah Kamu sudah menghilangkan catatan dengan cara tidak terencana serta berarti mau mengembalikannya? Lumayan uninstal saja aplikasi WhatsApp kemudian instal balik serta jalani restorasi semacam yang sudah dipaparkan di atas.

Ataupun dapat pula dengan melaksanakan Clear Informasi serta Clear Cache di Application Manager. Tetapi butuh Kamu yakinkan kalau catatan yang terhapus itu tadinya sudah dicadangkan.

Resiko dari metode ini merupakan Kamu hendak kehabisan seluruh obrolan yang terbuat sehabis penahanan dicoba.

Sumber : https://www.pdamtirtasukapura.co.id/