Berbagai Rekomendasi Film Cerita Silat

Crouching Tiger, Hidden Dragon diadaptasi dari novel berjudul sama oleh pengarang wuxia bernama Wang Dulu, yang diterbitkan pada tahun 1941-1942. Ini didasarkan pada novel Cina dengan nama yang sama yang diserialkan antara tahun 1941 dan 1942 oleh Wang Dulu.

Royal Tramp diadaptasi dari novel berjudul inggris ‘The Duke of Mount deer’, yang dirilis pada surat kabar Ming Pao pada tahun 1969.

Film ini di adaptasi dari novel cerita silat berjudul ‘Heavenly Sword And Dragon Slaying Sabre’ karya penulis Hong Kong, Jin Yong. Seperti dilansir cerita-silat.net , Jin Yong adalah salah satu pengarang cerita silat terbaik yang pernah ada.