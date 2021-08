MEDIAINDO.CO.ID Р6 Tips Makeup Ketika Kulit Berjerawat Kalian semua yang saat ini sedang berjerawat di area wajah dan biasanya ketika kalian mengalami jerawat maka malas untuk melakukan make up dikarenakan masih terlihat jerawat walaupun sudah memakai make up, padahal sebetulnya untuk mengaplikasikan make up walaupun saat kulit sedang berjerawat masih bisa kalian lakukan dengan mengikuti beberapa tips yang akan kami bahas melalui artikel hal ini.

Bagi kalian semua yang ingin mencoba untuk memakai make up ketika kulit berjerawat maka bisa mengikuti beberapa tips yang akan kami bahas pada artikel kali ini, supaya kalian tetap beraktivitas dengan leluasa walaupun wajah sedang berjerawat namun hal tersebut tidak mengganggu aktivitas make up kalian dikarenakan sebetulnya ada tips yang dapat dicoba supaya kalian tetap tampil maksimal dengan make up walaupun berjerawat. Namun harus diketahui, untuk cara make up ketika Kalian sedang berjerawat memang berbeda dengan mengaplikasikan make up ketika wajah bersih tanpa jerawat.

Ada beberapa langkah yang mesti kalian lakukan sebelum mengaplikasikan make up pada wajah yang berjerawat yang bisa kalian coba dengan mengikuti 6 langkah berikut ini.

6 Tips Makeup Ketika Kulit Berjerawat

Menggunakan double cleansing sebelum menggunakan make up

Langkah pertama yang harus kalian perhatikan ketika berjerawat dan ingin menggunakan make up ya itu sangat dianjurkan untuk menggunakan double cleansing sebelum kalian menggunakan make up dikarenakan hal ini bisa membersihkan terlebih dahulu wajah anda dari kotoran yang menempel misalnya kalian membersihkan muka gunakan milk cleanser supaya bisa menghapus debu ringan yang ada pada wajah dan selanjutnya menggunakan cleanser yang sudah biasa kalian gunakan sesudahnya. Direkomendasikan menggunakan cleanser yang mengandung water based supaya ringan di kulit.

Memakai obat jerawat

Selanjutnya kalian pun bisa menggunakan obat jerawat akan tetapi dengan cara cara mengaplikasi nya dengan tipis dan jangan sampai tebal.

Menggunakan moisturizer

Sebelum kalian menggunakan make up maka dianjurkan langkah selanjutnya yaitu memakai moisturizer yang cukup dan Hal ini dilakukan setelah obat jerawat terlebih dahulu meresap supaya tidak terganggu dengan moisturizer.

Memakai sunscreen

Setelah itu jangan lupa kalian mengaplikasikan dengan menggunakan sunscreen supaya bisa menjaga kulit dari sinar matahari langsung yang memang tidak bagus untuk kulit wajah.

Memakai primer

Setelah beberapa langkah di atas kalian lakukan maka selanjutnya menggunakan primer make up yang biasa kalian pakai kai dan Pilihlah primer yang memang pas dengan kondisi kulit kalian apakah berminyak atau kering. Untuk kalian pemilik kulit kering maka bisa menggunakan primer yang lebih lembam dan untuk kulit yang berpori besar bisa memilih primer dengan silikon base.

Menambahkan corrector apabila diperlukan

Jika penampilan kalian terlihat kurang baik dan belum sempurna maka bisa menggunakan corrector yang biasa kalian gunakan. Dimana fungsi corrector sendiri yaitu bisa membantu dalam menyamarkan jerawat dan membuat kulit wajah semakin kinclong.