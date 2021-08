5 Alasan Kenapa Sewa Laptop Lebih Menguntungkan Bagi Bisnis

Membeli laptop baru untuk kantor terdengar lebih menggiurkan daripada harus sewa laptop. Padahal, menyewa laptop atau PC untuk kebutuhan perusahaan bisa lebih menguntungkan daripada membeli laptop baru. Sewa laptop adalah salah satu solusi untuk mengurangi investasi teknologi tapi tetap membantu meningkatkan produktivitas karyawan dan hasil usaha.

5 Alasan Sewa Laptop Lebih Menguntungkan Bagi Bisnis

Keuntungan menyewa laptop ini sudah dirasakan banyak perusahaan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai keuntungan yang akan diperoleh jika menggunakan jasa penyewaan laptop:

Hemat Biaya

Dibandingkan membeli laptop baru, menyewa laptop akan lebih menguntungkan perusahaan karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Jika belum memiliki budget untuk membeli laptop kantor, maka solusinya adalah jasa sewa laptop murah.



Perangkat Up to Date

Perusahaan tidak mungkin selalu melakukan peremajaan komputer atau laptop, maka menyewa laptop bisa menjadi solusinya. Setelah masa sewa habis, Anda bisa memilih komputer yang lebih baru dan cepat pada tempat jasa sewa laptop.

Pilihan Sesuai Kebutuhan

Di tempat jasa penyewaan laptop, ada berbagai jenis perangkat yang bisa dipilih berdasarkan harga, merek, dan spesifikasi. Pilihlah laptop yang sesuai dengan kebutuhan, jadi Anda tidak usah rental laptop dengan spesifikasi tinggi jika tidak membutuhkan. Hasilnya, biaya yang akan dikeluarkan juga akan berkurang karena harga sewa berkurang sesuai spesifikasinya.

Ada Layanan Perbaikan dan Tidak Ada Biaya Servis

Beberapa tempat penyewaan laptop sudah menyediakan teknisi perangkat yang akan membantu Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Bisa Digunakan dalam Waktu Panjang

Lamanya waktu sewa laptop bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda. Beberapa tempat rental laptop memberikan pilihan untuk sewa laptop bulanan dan sewa laptop tahunan.

Itulah beberapa keuntungan sewa laptop yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum menyewa laptop kantor. Sewa laptop adalah pilihan cerdas untuk mengurangi biaya pengadaan barang sehingga dana bisa pergunakan untuk hal lain. Pastikan Anda memilih jasa sewa laptop Asani yang memiliki harga sewa terjangkau, aman, dan terpercaya.

