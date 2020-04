Spesifikasi dan Harga Huawei P40 Pro – Produsen Smartphone dari China bermerek Huawei kini menghadirkan produk andalannya di Indonesia. Adalah smartphone Huawei tipe P40 Pro yang kini resmi dirilis di negeri ini mendapat respon positif dari para pengguna ponsel pintar.

Smartphone ini sendiri telah mendukung jaringan 5G. Namun, karena di Indonesia masih belum tersedia akses jaringan tersebut, maka smartphone ini hanya tersedia dalam jaringan 4G di pasaran Indonesia.

Didukung dengan depth camera, smartphone P40 Pro memiliki kamera depan sebesar 32MP. Sedangkan kamera belakangnya terdapat sebanyak empat kamera dengan masing-masing fungsi yaitu kamera utama (wide) sebesar 50MP (RYYB, f/1.9 OIS), kamera ultra wide 40MP (f/1.8), kamera ToF, dan kamera telephoto 12MP (f/3.4, 5x optical zoom, OIS).

Huawei P40 Pro memiliki body ponsel selebar 72,6 mm, tebal 8,9 mm, dan tinggi 18,2 mm. Smartphone ini dibekali layar OLED selebar 6,58 inch. Dilengkapi dengan resolusi 2640 x 1200 piksel, serta adanya dukungan terhadap refresh rate mencapai 90 Hz.

Sistem operasi yang digunakan pada smartphone ini adalah sistem EMUI 10.1 dengan berdasarkan pada android 10.

Smartphone ini mengandalkan chipset Huawei Kirin 990 pada dapur pacunya, yang dibekali dengan dukungan internal 256 GB dan Ram 8 GB. Sementara, kartu grafis yang digunakan smartphone ini adalah Mali-G76.

Anda tak perlu takut ponsel ini kotor atau pun rusak saat masuk ke dalam air. Sebab, smartphone canggih ini dilengkapi dengan fitur anti air (IP68) dan anti debu. Smartphone ini juga dibekali dengan baterai bertenaga 4.200 mAh untuk mendukung seluruh spesifikasi yang telah disebutkan di atas.

Huawei P40 Pro memiliki lima varian warna menarik, yakni Ice White, Blush Gold, Black, Silver Frost, dan Deep Sea Blue.

Untuk spesifikasi lengkapnya, Anda bisa melihat tabeli di bawah ini:

Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G

Announced 2020, March 26

Status Available. Released 2020, April 7

Dimensions 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in)

Weight 209 g (7.37 oz)

Build Glass front, glass back, aluminum frame

SIM Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins)

Type OLED capacitive touchscreen, 16M colors

Size 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio)

Resolution 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density)

OS Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1

Chipset HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+)

CPU Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55)

GPU Mali-G76 MP16

Card slot NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot)

Internal 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM

Quad 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS

Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54″, PDAF

TOF 3D, (depth)

Features Leica optics, LED flash, panorama, HDR

Video [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected], [email protected], HDR; gyro-EIS

Selfie Camera Dual 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, AF

Features HDR

Video [email protected]/60fps, [email protected]/60fps

WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth 5.1, A2DP, LE

GPS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

Demikianlah spesifikasi smartphone Huawei P40 Pro. Kini Anda bisa memiliki smartphone canggih tersebut yang ditawarkan di pasaran dengan harga 13,5 juta rupiah.