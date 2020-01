Perhatikan Hal Ini Sebelum Membeli Yamaha XSR 155. Yamaha pada akhir tahun 2019 mengeluarkan motor terbarunya dan memiliki desain retro dengan teknologi masa kini di Indonesia. Selain itu motor ini pun menjadi yang pertama di jual di Indonesia karena bergaya retro. Menurut mereka konsep yang diusung dari motor tersebut dari Born to be free. Seperti yang kita ketahui bahwa motor dengan desain retro memang masih belum banyak peminatnya atau pemainnya di kelas 200 cc kebawah jadi peluang meraih pasar banyak namun konsumen sendiri bisa mendapatkan pilihan terbaru untuk modelnya karena selama ini model motor selalu monoton dan tidak jauh beda dengan desain futuristic.

You may also like