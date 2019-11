4 Pilihan Destinasi Wisata Kekinian di Jakarta Paling Favorit – Kota Jakarta bukan hanya pusat kesibukan bagi berbagai kalangan masyarakat yang mencari nafkah, ternyata Jakarta juga memiliki beberapa objek wisata untuk cocok untuk tempat hangout bareng teman-teman atau berkumpul bersama keluarga. Diantaranya adalah :

Museum Macan

Pasti kamu sudah tidak asing lagi jika mendengar atau bahkan melihat foto-foto yang di-share di media sosial terkait tempat ini. Wisata kekinian di Jakarta ini terletak di Jalan Panjang Nomor 5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Meskipun termasuk museum baru, tetapi pengunjung yang datang setiap hari ke tempat ini cukup banyak.

Museum ini memiliki 90 karya seni rupa modern Indonesia dan kontemporer dari seluruh dunia. Koleksi salah satu museum ini lebih fokus pada seni modern dan kontemporer dari Indonesia, Eropa, Amerika dan Asia.

Bersumber dari koleksi pendiri museum dan merupakan koleksi pinjaman jangka panjang kepada museum, koleksi ini telah tumbuh selama lebih dari 25 tahun dan terus bertambah. Koleksi saat ini terdiri dari karya seni terkemuka dari Indonesia, Eropa, Amerika Utara, Cina dan bagian Asia lainnya. Perlu diingat ya, museum ini buka dari hari Selasa sampai Minggu pukul 10.00- 19.00 WIB. Untuk hari Senin, museum ini libur.

Jakarta Aquarium

Jakarta Aquarium adalah salah satu destinasi wisata kekinian di Jakarta terkini yang menghadirkan sarana edukasi sekaligus rekreasi. Tempat wisata merupakan suaka bagi lebih dari 600 jenis satwa. Disini juga tersedia pertunjukan Pearl of The South Sea yang seru dan hidangan laut yang lezat di restoran Pingoo.

Jakarta Aquarium menawarkan konsep berlibur dan menampilkan kekayaan alam bawah laut Indonesia yang penuh dengan warna dan serunya misteri yang bisa  membuat kamu merasakan sensasi berpetualang.

Jakarta Aquarium juga menyajikan pertunjukan teater berkelas dunia Pearl of The South Sea yang diproduseri oleh Peter Wilson. Peter Wilson merupakan sutradara teater ternama dari Australia. Sedangkan Pearl of The South Sea menceritakan tentang seorang putri yang dikutuk menjadi ratu laut.

Penampilan pertunjukan tersebut didukung dengan tarian putri duyung, musik dan kecanggihan teknologi. Di akhir pertunjukan, kamu dapat mengabadikan momen bersama beberapa putri duyung yang menari di balik akuarium.

Kalijodo Park

Kalijodo Park terletak di Jalan Kepanduan II, Penjaringan, ini dulunya dikenal sebagai wilayah prostitusi dan sarang hiburan malam. Namun citranya kini berubah sepenuhnya menjadi kawasan wisata ramah anak, sejak Kalijodo Park diresmikan 22 Februari 2017 lalu. Berbagai fasilitas tersedia untuk digunakan para pengunjung, seperti skateboard dan BMX area, area dinding mural yang instagramable dan juga lapangan futsal.

Beberapa destinasi wisata kekinian di Jakarta yang lain juga tak kalah menarik dan perlu kamu kunjungi. Jadi, meski Jakarta terkenal dengan kota yang penuh kesibukan tapi tetap tersedia spot-spot wisata untuk sejenak melepas lelah akibat rutinitas.